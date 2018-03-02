Глава Минтранса РФ назвал дату обсуждения досрочного открытия моста в Крым

Глава российского транспортного министерства Максим Соколов обозначил дату обсуждения вопроса досрочного открытия моста в Крым. По словам главы Минтранса, открытие автомобильной части конструкции рассмотрят уже после того, как наладится погода.

Дарья Светозарова

Пик непогоды синоптики обещают в марте, после него уже можно будет с большей вероятностью обсуждать сроки. По контракту мост будет открыт к декабрю текущего года, однако есть вероятность досрочного налаживания автосообщения полуострова с материковой Россией. Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием анонсировал открытие автосообщения через Керченский пролив.Автомобильная часть моста простирается на 16,9 километров, а железнодорожная часть моста превышает 18 километров. Отмечается, что Крымский мост станет самой протяженной подобной конструкцией в РФ.