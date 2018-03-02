Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Глава Минтранса РФ назвал дату обсуждения досрочного открытия моста в Крым

Глава Минтранса РФ назвал дату обсуждения досрочного открытия моста в Крым

Вчера, 20:31
Глава российского транспортного министерства Максим Соколов обозначил дату обсуждения вопроса досрочного открытия моста в Крым. По словам главы Минтранса, открытие автомобильной части конструкции рассмотрят уже после того, как наладится погода.

Глава Минтранса РФ назвал дату обсуждения досрочного открытия моста в Крым

 

Пик непогоды синоптики обещают в марте, после него уже можно будет с большей вероятностью обсуждать сроки. По контракту мост будет открыт к декабрю текущего года, однако есть вероятность досрочного налаживания автосообщения полуострова с материковой Россией. Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием анонсировал открытие автосообщения через Керченский пролив.

Автомобильная часть моста простирается на 16,9 километров, а железнодорожная часть моста превышает 18 километров. Отмечается, что Крымский мост станет самой протяженной подобной конструкцией в РФ.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Замкнут свод автомобильной арки моста через Керченский пролив
Замкнут свод автомобильной арки моста через Керченский пролив

Сегодня, 31 июля, информационное агентство «Крымский мост» сообщило о том, что арка через Керченский пролив наконец достроена. Напомним, основной задачей

Керченский мост соединит Крым и Кубань ближайшей осенью
Керченский мост соединит Крым и Кубань ближайшей осенью

Строящийся Россией мост через Керченский пролив соединит берега Кубани и полуострова уже ближайшей осенью. Об этом заявил глава Министерства транспорта страны

Путин с вертолета осмотрел строительство Керченского моста
Путин с вертолета осмотрел строительство Керченского моста

В текущую пятницу, 18 марта, Владимир Путин на вертолете прибыл на остров Тузлу, осмотрев с высоты процесс строительства транспортного перехода через

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости