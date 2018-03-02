В Лондоне показали темнокожих Гарри Поттера и Гермиону

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А не завел ли ваш супруг любовницу?
От Редактора
Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.
В Нью-Йорке покажут спектакль по книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя". Премьера назначена на 22 апреля 2018 года, билеты появятся в продаже уже
Театральная постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» была номинирована в одиннадцати категориях премии Лоуренса Оливье. В номинации «Лучший актер»
В 2018 году в Нью-Йорке покажут пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя”. Об этом сообщает издание Forbes.