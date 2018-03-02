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| | В Лондоне показали темнокожих Гарри Поттера и Гермиону

В Лондоне показали темнокожих Гарри Поттера и Гермиону

Вчера, 19:59
Активисты из организации по борьбе с расизмом организовали акцию в Лондоне. Они продемонстрировали на плакатах, как выглядели бы тёмнокожие актёры в фильмах, где в оригинале были «белые», как сообщает VladTime.

В Лондоне показали темнокожих Гарри Поттера и Гермиону

 

В Европе активно борются с расизмом. Теперь активисты сделали ряд плакатов, заменив с помощью графического редактора на них всех артистов по расовому признаку. В этот список попали «Гарри Поттер», «Титаник», «Дневник Бриджит Джонс», популярный сериал «Доктор Кто» и другие известные кинопроекты.

В Лондоне показали темнокожих Гарри Поттера и Гермиону

 

По словам руководителя акции Лив Френсис-Корниберт, задачей было показать, насколько несправедливо, что во многих фильмах снимаются именно «белые» актёры. Стоит отметить, однако, что в «Гарри Поттере» эксперимент с расовой заменой уже был. В пьесе «Гарри Поттер и Проклятое Дитя», продолжении истории о жизни повзрослевших героев, роль Гермионы Грейнджер, «белой» во всех фильмах, сыграла негритянка Нума Думезвени. Это вызвало много критических отзывов, поскольку люди посчитали, что такое сделали только, как дань социальным настроениям.

Ирина Летинская
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