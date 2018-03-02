Начальник РЖД в Свердловской области издевался над машинистами

В Сети появилось видео, где начальник РЖД из Свердловской области издевается над машинистами. Он решил наказать всех за провинность одного человека.

Начальник местного отделения РЖД придумал экстравагантный способ наказания подчинённых за провинности. Один из машинистов проехал на красный свет. Начальник решил не спускать это нарушение ему с рук, а провести масштабное воспитательное мероприятие. Он собрал всех машинистов, читал им вслух правила дорожного движения и заставлял хором повторять отдельные фразы. «Урок» попал на камеры.

Виктория Ниц

Насколько эффективны такие меры предупреждения аварий остаётся только предполагать. Однако можно быть уверенными, что в уставе РЖД не предусмотрено коллективного чтения правил и хорового повторения фраз за начальником. К тому же, нарушение совершил только один человек, а «учиться» пришлось всем. Впрочем, пользователи Сети не удивились такому происшествию. Многие считают, что такие меры очень полезны, и их стоит применять не только для машинистов, но и для представителей других профессий, например, полицейских.