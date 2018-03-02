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| | Начальник РЖД в Свердловской области издевался над машинистами

Начальник РЖД в Свердловской области издевался над машинистами

Вчера, 19:35
В Сети появилось видео, где начальник РЖД из Свердловской области издевается над машинистами. Он решил наказать всех за провинность одного человека. 

 

Начальник РЖД в Свердловской области издевался над машинистами

 

Начальник местного отделения РЖД придумал экстравагантный способ наказания подчинённых за провинности. Один из машинистов проехал на красный свет. Начальник решил не спускать это нарушение ему с рук, а провести масштабное воспитательное мероприятие. Он собрал всех машинистов, читал им вслух правила дорожного движения и заставлял хором повторять отдельные фразы. «Урок» попал на камеры.

 

Насколько эффективны такие меры предупреждения аварий остаётся только предполагать. Однако можно быть уверенными, что в уставе РЖД не предусмотрено коллективного чтения правил и хорового повторения фраз за начальником. К тому же, нарушение совершил только один человек, а «учиться» пришлось всем. Впрочем, пользователи Сети не удивились такому происшествию. Многие считают, что такие меры очень полезны, и их стоит применять не только для машинистов, но и для представителей других профессий, например, полицейских.
Виктория Ниц
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