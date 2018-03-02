Начальник РЖД в Свердловской области издевался над машинистами

Начальник местного отделения РЖД придумал экстравагантный способ наказания подчинённых за провинности. Один из машинистов проехал на красный свет. Начальник решил не спускать это нарушение ему с рук, а провести масштабное воспитательное мероприятие. Он собрал всех машинистов, читал им вслух правила дорожного движения и заставлял хором повторять отдельные фразы. «Урок» попал на камеры.
Насколько эффективны такие меры предупреждения аварий остаётся только предполагать. Однако можно быть уверенными, что в уставе РЖД не предусмотрено коллективного чтения правил и хорового повторения фраз за начальником. К тому же, нарушение совершил только один человек, а «учиться» пришлось всем. Впрочем, пользователи Сети не удивились такому происшествию. Многие считают, что такие меры очень полезны, и их стоит применять не только для машинистов, но и для представителей других профессий, например, полицейских.