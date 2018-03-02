Аксенов «подарил» крымчанам дополнительный выходной 12 марта

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что выходными для жителей полуострова будут не четыре, а пять дней подряд, начиная с 8 Марта. Согласно указу Аксенова, понедельник 12 марта также будет нерабочим днем.

Дарья Светозарова

Глава РК распорядился перенести на эту дату выходной, дающийся по случаю воссоединения Крыма с РФ, которое обычно отмечается 18 марта и является праздничным днем в Республике. При этом Аксенов заявил, что удлиненные выходные станут отличным подарком женщинам к Международному женскому дню и выразил надежду, что у мужского населения полуострова это решение встретит понимание. Таким образом, понедельник 19 марта будет обычным рабочим днем. Отдыхать же крымчане будут 8, 9, 10, 11 и 12 марта. Отмечается, что на такой шаг крымские власти пошли из-за многочисленных обращений граждан в республиканский Совмин.