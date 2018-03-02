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«Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил

Сегодня, 18:07
В студии программы «Мужское/Женское» вновь кипят нешуточные страсти. Юлии Барановской и Александру Гордону пришлось разбирать на первый взгляд ничем не примечательный бытовой конфликт между супругами Николаем Головачом и Татьяной Лихачевой. Однако на поверку оказалось, что история совместной жизни простых москвичей может затмить скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил

 

Житель Москвы Николай Головач трагически потерял жену и дочь и долгое время жил один. Чтобы как-то разнообразить свой досуг, он решил завести собак и по старинке стал листать объявления. Среди них он наткнулся на объявление от будущей супруги, которая продавала собаку, а свою руку и сердце отдавала в придачу. Предложение два в одном заинтересовало Николая, и он пригласил Татьяну к себе. С первого взгляда между ними завязалась симпатия, и женщина даже осталась на ночь, правда ночевали они в отдельных комнатах, поскольку дама приехала с шестилетним внуком. После этого она начала навещать Николая на выходных, потом они поженились и зажили счастливо.

Счастье продлилось достаточно долго, но потом началась рутина. После регистрации брака, которому противились родственники Николая, мужчина стал пить, а потом и руку поднимать на жену. С этим мириться женщина не стала – подала на развод. Несмотря на то, что супруга пришла в дом к мужу, но именно она привела его в надлежащий вид, завела хозяйство и начала облагораживать усадьбу. Теперь она претендует на половину состояния.

Пенсионер, однако, претензий экс-супруги не признает. Он уверяет, что существенного вклада обустройство дома жена не привнесла, а хозяйство и до нее было. Это не подтвердили родственники мужчины. Тем не менее, гости студии и эксперты возмутились на Татьяну и единогласно поддержали мужа. Оказалось, что жена постоянно изводила мужа, устраивала скандалы, не обеспечивала уход, а за спиной у него общалась с другими мужчинами, ища нового кавалера. Однако даже в этом случае «кобра», как ее называет Николай, получит половину от совместно нажитого.
Дарья Светозарова
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