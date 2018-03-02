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| | В серии поло от Lacoste логотип крокодила заменят других животные

В серии поло от Lacoste логотип крокодила заменят других животные

Сегодня, 17:01
Французская компания Lacoste выпустила серию футболок-поло, на которых вместо логотипа крокодила будут размещены десять видов исчезающих с лица Земли и занесенных в Красную книгу животных.

В серии поло от Lacoste логотип крокодила заменят других животные

 

Компания Lacoste выпустила серию поло, количество которых составляет 1775 футболок. На них будет размещен логотип животных, которые находятся на грани исчезновения. Футболки-поло с определенными животными изготовлены в том количестве, в котором осталось на Земле данного вида. Например, виргинской циклоуры осталось 450 особей, столько же было и выпущено футболок с логотипом ее изображения. Стоимость такой футболки составила 150 евро. Все деньги, вырученые за продажу поло, будут перечислены компанией Lacoste в организацию Международного союза охраны природы (IUCN).

 

Отметим, что французская всемирно известная компания Lacoste начала свое существование еще в 1933 году и с тех пор ни разу не меняла свой логотип - крокодил.
Пелагея Лебединская
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