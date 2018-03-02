В серии поло от Lacoste логотип крокодила заменят других животные

Французская компания Lacoste выпустила серию футболок-поло, на которых вместо логотипа крокодила будут размещены десять видов исчезающих с лица Земли и занесенных в Красную книгу животных.

Компания Lacoste выпустила серию поло, количество которых составляет 1775 футболок. На них будет размещен логотип животных, которые находятся на грани исчезновения. Футболки-поло с определенными животными изготовлены в том количестве, в котором осталось на Земле данного вида. Например, виргинской циклоуры осталось 450 особей, столько же было и выпущено футболок с логотипом ее изображения. Стоимость такой футболки составила 150 евро. Все деньги, вырученые за продажу поло, будут перечислены компанией Lacoste в организацию Международного союза охраны природы (IUCN).

Пелагея Лебединская

Отметим, что французская всемирно известная компания Lacoste начала свое существование еще в 1933 году и с тех пор ни разу не меняла свой логотип - крокодил.