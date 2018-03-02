Будущие пенсионеры Великого Новгорода узнают о пенсии по SMS

Жители Великого Новгорода узнают о своей будущей пенсии из SMS. Об этом пишут местные издания.

Никита Готский

В региональном управлении ПФ РФ начал работу механизм sms-информирования во время установления пенсий. Чиновники сообщают, что при обращении за получением соцвыплат, заявитель получит предложение сделать отметку об удобном ему методе информирования. Если человек напишет свой номер телефона и даст личное согласие на получение сообщения, после изучения соответственных документов будущий обладатель пенсий получит sms.Ежемесячно в Новгородской области власти назначают около пяти сотен новых песен. По области каждый год на пенсию выходит по 13 000 лиц, средний размер выплат составляет почти 14 тысяч рублей.