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| | Названы лучшие гаджеты со скидками в преддверии 8 Марта

Названы лучшие гаджеты со скидками в преддверии 8 Марта

Сегодня, 16:16
Любая девушка будет рада получить на 8 Марта новый гаджет с продвинутыми техническими характеристиками, а помочь в этом мужчинам могут разнообразные акционные предложения, которые позволят порадовать своих близких и сэкономить деньги на покупках.

Названы лучшие гаджеты со скидками в преддверии 8 Марта

 

Одним из гаджетов, чья цена была снижена перед 8 Марта, является смартфон Huawei P Smart, обладающий безрамочным экраном, дактилоскопическим сенсором и двойной камерой. Приобрести данное устройство можно по цене до 15 тысяч рублей. Также любая девушка будет рада заполучить Samsung Galaxy A8 или A8+, чей безрамочный экран и передняя двойная камера помогут заполучить расположение любой дамы. Данный смартфон обойдётся заботливым мужчинам в цену до 35 тысяч рублей.

Стоит отметить смартфон Huawei Nova 2i, обладающий непревзойдённым 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, а также двойными фронтальными и основными камерами. Купить этот смартфон можно по цене в 19 тысяч рублей. Любительниц роскоши может порадовать гаджет Apple iPhone 8 и 8 Plus, однако, ценник на данное устройство составляет целых 51 тысячу рублей.
Александр Вест
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