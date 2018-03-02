Лишение пенсии в Башкирии: Минтруд рассказал, кто может остаться без выплат

Стало известно, кто может в будущем не получать пенсии в Башкирии. Об этом сообщили в Минтруда республики.

Никита Готский

Те люди, которые трудятся без официального оформления на территории Башкирии, могут в будущем остаться без соцвыплат. Согласно заявлению местных чиновников, в минувшем году выявили более 34 тысяч нелегальных рабочих на трех сотнях предприятий. По этим показателям Башкирия занимает седьмое место в России и второе в Приволжском округе.За прошедшие три года 185 тысяч человек официально устроились на работу. Материальный итог этой работы превысил 2,5 миллиарда рублей. В текущем году власти собираются вывести из тени чуть более 30 тысяч человек.