"Синтоловый качок" своим бицепсом чуть не задушил блогера

Блогер Вероника Кошкина сняла собственный сериал про «синтолового качка» Кирилла Терёшина. В нём «руки-базуки» демонстрировал коронную двоечку и чуть не задушил девушку.

Вещий Олег

Кошкина опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram. Кирилл Терёшин на нём показал, насколько неудобно иметь 60-сантиметровый бицепс. «Синтоловый качок» продемонстрировал коронные движения, а также чуть не свернул голову Кошкиной.Блогер решила просто показать, что с накаченными людьми неудобно обниматься. В результате Терёшин чуть не задушил Кошкину. Подписчики подчеркнули, что это было просто наиграно для большего числа просмотров. Сама же Кошкина рассказала, что в скором будущем запишет еще несколько коротких видео с «руками-базуками». Ранее Терёшин уже говорил, что за съёмку видео со своим участием ему платят свыше 3000 рублей