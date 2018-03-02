Стало известно, какие именно секс-игрушки пользуются спросом в Кирове

Специалисты задались вопросом, что делают молодые пары, находясь дома в интимной обстановке. Дело в том, что многие пары мучаются от того, что интимные отношения надоедают своей однообразностью. Поэтому некоторые мужчины и даже девушки в такие моменты спешат посетить магазины секс-игрушек.

Анна Котова

Представитель такой индустрии, магазинов «Интим» и «Эротик», которые находятся в Кирове, рассказал журналистам и общественности, что сейчас пользуется самой большой популярностью. Стало известно, что пары активно скупают наручники. Также часто покупают специальную косметику, в которую входят ароматизированные разогревающие масла и свечи, классические секс-игрушки и игрушки для пар.Представитель секс-магазинов также рассказал, что если сравнивать с 2017 годом, то спрос никак не изменился. Также сообщается, что средний возраст покупателей равняется от 25 лет и до самой старости. Дело в том, что даже в 60 лет жители Кирова приходят и приобретают продукцию для секса.