Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Стало известно, какие именно секс-игрушки пользуются спросом в Кирове

Стало известно, какие именно секс-игрушки пользуются спросом в Кирове

Сегодня, 15:51
Специалисты задались вопросом, что делают молодые пары, находясь дома в интимной обстановке. Дело в том, что многие пары мучаются от того, что интимные отношения надоедают своей однообразностью. Поэтому некоторые мужчины и даже девушки в такие моменты спешат посетить магазины секс-игрушек.

Стало известно, какие именно секс-игрушки пользуются спросом в Кирове

 

Представитель такой индустрии, магазинов «Интим» и «Эротик», которые находятся в Кирове, рассказал журналистам и общественности, что сейчас пользуется самой большой популярностью. Стало известно, что пары активно скупают наручники. Также часто покупают специальную косметику, в которую входят ароматизированные разогревающие масла и свечи, классические секс-игрушки и игрушки для пар.

Представитель секс-магазинов также рассказал, что если сравнивать с 2017 годом, то спрос никак не изменился. Также сообщается, что средний возраст покупателей равняется от 25 лет и до самой старости. Дело в том, что даже в 60 лет жители Кирова приходят и приобретают продукцию для секса.
Анна Котова
Новости по теме
Сексологи назвали ТОП-5 секс-игрушек для девушек
Сексологи назвали ТОП-5 секс-игрушек для девушек

Британские сексологи провели опрос среди 5000 женщин и выяснили, какие секс-игрушки им нравятся больше всего. Данные сравнили с показателями из других стран и

Ученые: Секс-игрушки могут вызвать раковые заболевания
Ученые: Секс-игрушки могут вызвать раковые заболевания

Некоторые популярные секс-игрушки могут не только доставить удовольствие, но и причинить ущерб здоровью. Такой вывод содержится в новом докладе нидерландского

Хакеры научились взламывать интимные игрушки - ученые
Хакеры научились взламывать интимные игрушки - ученые

О том, что подробности интимной жизни людей, которые используют секс-игрушки, могут попасть в интернет стало известно недавно. Ученые университета Голдмитс уже

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости