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Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян

Сегодня, 15:31
В прямом эфире популярного американского телеканала Fox 6 во время вещания утренней передачи зрители стали свидетелями странных огней в небе, которые двигались, постоянно изменяя свою траекторию, что не свойственно фейерверкам.

Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян

 

Ведущие телевизионной утренней программы WakeUp News также заметили странные огни в ночном небе, обратив внимание на характер движения светящихся объектов. Одна из ведущих выдвинула предположение о том, что увиденное является фейерверком, однако, разглядев явление поближе, она усомнилась в том, что зрелище является результатом взрыва петард. Запись утреннего эфира Fox 6 была опубликована во множестве социальных сетей, где пользователи стали делиться предположениями насчёт природы увиденного явления. В том числе появились и предположения, что на Землю наведались представители инопланетной цивилизации, а летающие огни - НЛО.

 
Вскоре все предположения, которые склонялись к внеземной природе феномена, были развеяны доводами специалистов, которые объяснили, что увиденное зрелище является лишь стаей чаек, от тел которых отражался свет, устремлённый вверх.

Александр Вест
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