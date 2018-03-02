Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян

В прямом эфире популярного американского телеканала Fox 6 во время вещания утренней передачи зрители стали свидетелями странных огней в небе, которые двигались, постоянно изменяя свою траекторию, что не свойственно фейерверкам.

Вскоре все предположения, которые склонялись к внеземной природе феномена, были развеяны доводами специалистов, которые объяснили, что увиденное зрелище является лишь стаей чаек, от тел которых отражался свет, устремлённый вверх.

Александр Вест

Ведущие телевизионной утренней программы WakeUp News также заметили странные огни в ночном небе, обратив внимание на характер движения светящихся объектов. Одна из ведущих выдвинула предположение о том, что увиденное является фейерверком, однако, разглядев явление поближе, она усомнилась в том, что зрелище является результатом взрыва петард. Запись утреннего эфира Fox 6 была опубликована во множестве социальных сетей, где пользователи стали делиться предположениями насчёт природы увиденного явления. В том числе появились и предположения, что на Землю наведались представители инопланетной цивилизации, а летающие огни - НЛО.