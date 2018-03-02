Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу

В РФ появился новый метод уборки снега: достаточно просто написать на сугробе «Навальный», и коммунальщики тут же уберут неугодные осадки. Эксперимент уже провели в Москве и Саратове. Жители Первоуральска тоже решили опробовать новый метод, пока безуспешно.

В Первоуральске на днях прошел сильный снегопад. Местные жители остались недовольны работой местных коммунальных служб и решили действовать по «методу Навального». На одном из сугробов, оставшихся после уборки коммунальщиков, кто-то из горожан написал фамилию известного блогера. Пока желаемого эффекта жителям Первоуральска достичь не удалось, никто не спешит убирать снег.

Виктория Озерова

Напомним, что впервые этим «методом» воспользовалась москвичка Татьяна Григорьева. Убрать сугроб таким образом ей удалось не с первого раза, но она смогла «расчистить» дороги и каток. «Технологию Навального» опробовали и в Саратове, там местные жители потерпели неудачу.