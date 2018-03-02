Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу

Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу

Сегодня, 14:18
В РФ появился новый метод уборки снега: достаточно просто написать на сугробе «Навальный», и коммунальщики тут же уберут неугодные осадки. Эксперимент уже провели в Москве и Саратове. Жители Первоуральска тоже решили опробовать новый метод, пока безуспешно.

Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу

 

В Первоуральске на днях прошел сильный снегопад. Местные жители остались недовольны работой местных коммунальных служб и решили действовать по «методу Навального». На одном из сугробов, оставшихся после уборки коммунальщиков, кто-то из горожан написал фамилию известного блогера. Пока желаемого эффекта жителям Первоуральска достичь не удалось, никто не спешит убирать снег.

Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу

 

Напомним, что впервые этим «методом» воспользовалась москвичка Татьяна Григорьева. Убрать сугроб таким образом ей удалось не с первого раза, но она смогла «расчистить» дороги и каток. «Технологию Навального» опробовали и в Саратове, там местные жители потерпели неудачу.
Виктория Озерова
Новости по теме
Навальный помогает с уборкой снега в Москве
Навальный помогает с уборкой снега в Москве

Российский журналист Михаил Козырев 8 февраля выложил на своей странице в соцсетях фотографию-шутку о том, что Навальный помогает с уборкой снега в Москве.

Во время визита Навального в Волгоград его избили местные жители
Во время визита Навального в Волгоград его избили местные жители

В последнее время оппозиционер и руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный часто ездит по городам России. Во время визита активиста в Волгоград

В Орле коммунальщики скидывают снег с реагентами в овраг
В Орле коммунальщики скидывают снег с реагентами в овраг

Качество уборки дорог Орла от снега на данный момент активно обсуждают на просторах социальных сетей. К сожалению, констатируют в коммунальных службах города,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости