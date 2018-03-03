Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Новосибирский гвоздь попал в список самых необычных памятников России

Новосибирский гвоздь попал в список самых необычных памятников России

Сегодня, 05:40
Одно из отечественных изданий решило составить ТОП самых необычных памятников России. На первом месте в списке стоит мемориал «памятник счастью» из Томска, который представляет собой волка из мультфильма «Жил-был пес». Также в этот рейтинг попал новосибирский гвоздь.

Новосибирский гвоздь попал в список самых необычных памятников России

 

Новосибирский мемориал представляет собой гвоздь, забитый в землю. Также на памятнике есть надпись «Забей на все», которая предположительно передает привет местным студентам. Появилось изваяние 23 февраля по решению директора торгового центра, который находится рядом со станцией метро «Студенческая».

Памятник-гвоздь – это не первый странный мемориал, который находится в Новосибирске. До этого, в городе был памятник колбасе, однако его убрали в мае 2016 года. Напоминаем, что Новосибирск постоянно обзаводится новыми мемориалами. Так, например, в Академгородке есть изваяние «Лабораторная мышь», который поставили в сквере на кануне празднования 120-летия города.
Анна Котова
Новости по теме
МИД Болгарии раскритиковал атаку вандалов на памятник «Алеша» в Пловдиве
МИД Болгарии раскритиковал атаку вандалов на памятник «Алеша» в Пловдиве

МИД Болгарии заявили, что осуждают атаку вандалов на мемориал солдату советской армии «Алеша», который находится в Пловдиве. Отметим, мемориал поставлен в

Мемориал героям войны превратился в общественный туалет в Ленобласти
Мемориал героям войны превратился в общественный туалет в Ленобласти

Мемориал героям войны, корабль-памятник на берегу реки Волхов в Новой Ладоге, Ленобласть, превратился в общественный туалет. Из-за попустительства местных

СТД назвал имена номинантов на «Гвоздь сезона»
СТД назвал имена номинантов на «Гвоздь сезона»

В Союзе театральных деятелей России (СТД) назвали пятерых претендентов на получение премии «Гвоздь сезона». Об этом сообщили организаторы церемонии Сергей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости