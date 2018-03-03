Новосибирский гвоздь попал в список самых необычных памятников России

Новосибирский мемориал представляет собой гвоздь, забитый в землю. Также на памятнике есть надпись «Забей на все», которая предположительно передает привет местным студентам. Появилось изваяние 23 февраля по решению директора торгового центра, который находится рядом со станцией метро «Студенческая».
Памятник-гвоздь – это не первый странный мемориал, который находится в Новосибирске. До этого, в городе был памятник колбасе, однако его убрали в мае 2016 года. Напоминаем, что Новосибирск постоянно обзаводится новыми мемориалами. Так, например, в Академгородке есть изваяние «Лабораторная мышь», который поставили в сквере на кануне празднования 120-летия города.