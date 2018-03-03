Новосибирский гвоздь попал в список самых необычных памятников России

Одно из отечественных изданий решило составить ТОП самых необычных памятников России. На первом месте в списке стоит мемориал «памятник счастью» из Томска, который представляет собой волка из мультфильма «Жил-был пес». Также в этот рейтинг попал новосибирский гвоздь.

Анна Котова

Новосибирский мемориал представляет собой гвоздь, забитый в землю. Также на памятнике есть надпись «Забей на все», которая предположительно передает привет местным студентам. Появилось изваяние 23 февраля по решению директора торгового центра, который находится рядом со станцией метро «Студенческая».Памятник-гвоздь – это не первый странный мемориал, который находится в Новосибирске. До этого, в городе был памятник колбасе, однако его убрали в мае 2016 года. Напоминаем, что Новосибирск постоянно обзаводится новыми мемориалами. Так, например, в Академгородке есть изваяние «Лабораторная мышь», который поставили в сквере на кануне празднования 120-летия города.