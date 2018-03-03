В Петербургской области появилась на свет Весна

Юная Весна проживает в Петербургской области. Весна Васильевна Стешина проживает вместе с родителями в Калининском районе и уже учится в первом классе.

Пелагея Лебединская

Девочка по имени Весна родилась восемь лет назад, 4 декабря. Родители девочки, еще до ее появления на свет, планировали назвать дочь славянским именем. Они много спорили со своими родителями по этому поводу, так как те боялись, что девочку будут обзывать. К счастью, этого не произошло, друзья к ней относятся с любовью, иногда лишь называют ласково Веснушкой. Теперь девочка при знакомстве просто объясняет, что Весна – это её славянское имя, а не время года. Девочка учится в школе в первом классе и посещает спортивные секции. Она мечтает в будущем стать чемпионкой.Отметим, что Весна – это древнее славянское имя, которое до сих пор популярно у славян, живущих на Балканах.