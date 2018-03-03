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| | Во Владивостоке скоро появится Sprite с новым вкусом

Во Владивостоке скоро появится Sprite с новым вкусом

Сегодня, 04:30
Стало известно, что завод Coca-Cola, который находится в Петербурге, в скором времени выпустит напиток Sprite с новым необычным вкусом «Арбуз – Огурец». Эту информацию представители завода сообщили 1 марта.

Во Владивостоке скоро появится Sprite с новым вкусом

 

Новый вкус заменит собой старый – «Огурец». Представитель завода также сообщили, что новый напиток создан специально для российских покупателей. «Арбуз – Огурец» будет входить в ряд бескалорийных напитков. Ирина Архипова, начальник по связям, сообщила, что данный напиток появится на полках магазинов в рамках проекта «Наш путь вперед».

Отметим, что покупатель может приобрести сладкую воду в пластиковых бутылках объемом в 0,5 л, 0,9 л, 1 л и 1,5 л. Помимо петербургского завода данное новшество также будут производить еще на пяти заводах. «Арбуз – Огурец» 5 марта появится во Владивостоке.

Напоминаем, что еще в январе Coca-Cola объявила о запуске новой продукции, холодный чай Fuze Tea. Этот напиток появится с пятью различными вкусами. Данные новшества уже начали производить на трех заводах в России.
Анна Котова
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