Во Владивостоке скоро появится Sprite с новым вкусом

Стало известно, что завод Coca-Cola, который находится в Петербурге, в скором времени выпустит напиток Sprite с новым необычным вкусом «Арбуз – Огурец». Эту информацию представители завода сообщили 1 марта.

Анна Котова

Новый вкус заменит собой старый – «Огурец». Представитель завода также сообщили, что новый напиток создан специально для российских покупателей. «Арбуз – Огурец» будет входить в ряд бескалорийных напитков. Ирина Архипова, начальник по связям, сообщила, что данный напиток появится на полках магазинов в рамках проекта «Наш путь вперед».Отметим, что покупатель может приобрести сладкую воду в пластиковых бутылках объемом в 0,5 л, 0,9 л, 1 л и 1,5 л. Помимо петербургского завода данное новшество также будут производить еще на пяти заводах. «Арбуз – Огурец» 5 марта появится во Владивостоке.Напоминаем, что еще в январе Coca-Cola объявила о запуске новой продукции, холодный чай Fuze Tea. Этот напиток появится с пятью различными вкусами. Данные новшества уже начали производить на трех заводах в России.