Из толстяка в диснеевского принца: Американец сбросил 30 кг

Молодой человек по имени Джефф выложил в социальную сеть Reddit свои фотографии, на которых он изображен до и после похудания. Американцу удалось сбросить 30 килограмм.

Пелагея Лебединская

Парень, весивший более центнера, собрал в себе всю силу воли и буквально за несколько месяцев сбросил 34 килограмма. Он начал постоянно заниматься йогой, отказался от употребления в пищу многокалорийных продуктов и намного уменьшил в своем рационе спиртные напитки. Джефф выложил свои фото в Reddit, чтобы поделиться своим достижением со страдающими лишним весом людьми и доказать им, что это возможно, нужно просто поставить перед собой цель.Отметим, что фото Джеффа в интернете набрало высокий рейтинг просмотров. Всего за несколько часов у него было около 100 000 одобрений и больше 5 000 комментариев