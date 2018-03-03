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| | Из толстяка в диснеевского принца: Американец сбросил 30 кг

Из толстяка в диснеевского принца: Американец сбросил 30 кг

Сегодня, 03:30
Молодой человек по имени Джефф выложил в социальную сеть Reddit свои фотографии, на которых он изображен до и после похудания. Американцу удалось сбросить 30 килограмм.

Из толстяка в диснеевского принца: Американец сбросил 30 кг

 

Парень, весивший более центнера, собрал в себе всю силу воли и буквально за несколько месяцев сбросил 34 килограмма. Он начал постоянно заниматься йогой, отказался от употребления в пищу многокалорийных продуктов и намного уменьшил в своем рационе спиртные напитки. Джефф выложил свои фото в Reddit, чтобы поделиться своим достижением со страдающими лишним весом людьми и доказать им, что это возможно, нужно просто поставить перед собой цель.

Отметим, что фото Джеффа в интернете набрало высокий рейтинг просмотров. Всего за несколько часов у него было около 100 000 одобрений и больше 5 000 комментариев
Пелагея Лебединская
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