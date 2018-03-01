Селфи заставляют людей ложиться под нож хирурга

Пластические хирурги рассказали, что из-за селфи у людей искажается представление о своей внешности. Большинство воспринимают свой нос больше на 30%.

Виктория Ниц

Распространение селфи и съёмок на фронтальную камеру исказило представление людей о своих лицах. Пластические хирурги из Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons пояснили, что селфи искажает пропорции лица, из-за чего людям кажется, что их нос значительно больше, чем на самом деле.Отечественные хирурги подтверждают эту точку зрения. Так, доктор Борис Пашховер рассказал, что примерно половина пациентов обращается к нему именно с целью уменьшить нос. До распространения селфи уменьшить эту часть лица мечтали всего 13% пациентов пластических клиник. Эксперты поясняют, что съёмки на фронтальную камеру не фиксируют настоящие параметры лица. Более того, селфи увеличивает размер носа почти на треть. Чтобы убедиться в этом и трезво оценить своё лицо достаточно сфотографироваться на обычную камеру с расстояния в 1-1,5 метра.