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| | Московские хирурги проводят сложнейшую детскую операцию

Московские хирурги проводят сложнейшую детскую операцию

Вчера, 20:17
Хирургам из Москвы предстоит выполнить сложнейшую детскую операцию. Они избавят девочку от родинки в половину тела.

Московские хирурги проводят сложнейшую детскую операцию

 

Маленькой Саше 5 лет. Половину её тела покрывает огромная родинка — такую аномалию девочка получила при рождении. Пигментация покрывала тело ребёнка от живота до шеи. Девочка очень стеснялась своего «дефекта», к тому же родинка такого размера представляет опасность для здоровья и жизни. Её постоянно задевает одежда и есть высокий риск повредить пигментацию, что чревато заражением крови.

Наконец, московские доктора приступили к избавлению девочки от огромного родимого пятна. Операцию придётся делать в несколько этапов. Специалисты Российской детской клинической больницы уже провели несколько сеансов удаления родинки. Каким именно образом врачи удаляют злополучное родимое пятно в источнике не сообщается: это может быть лазер или хирургическое вмешательство. При благополучном исходе операции 5-летняя Саша сможет исполнить свою давнюю мечту — искупаться в море.
Виктория Ниц
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