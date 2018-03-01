Со 2 марта в Петербурге закроют движение одновременно на нескольких улицах

Со 2 и до 31 марта в Петербурге будет ограничиваться автомобильный поток на многих улицах и проспектах.

Пелагея Лебединская

Сотрудники службы ГАТИ поставили в известность всех автолюбителей, что с 2 марта будет запрещено движение на некоторых улицах и проспектах. Водителям теперь придется ездить по новым маршрутам вместо старых привычных. По данной информации ГАТИ с 2 по 31 марта перекроется движение по Минскому переулку от улицы Декабристов к улице Союза Печатников. Также до 30 марта будет запрещено по Офицерскому переулку от улицы Красного Курсанта до Съезжинского переулка. С 5 по 15 марта будет запрещено передвигаться на транспорте по Эмануиловской улице от Ярославского проспекта до проспекта Энгельса. Также на многих улицах будут временно ограничиваться движения. За временными ограничениями водителям нужно будет осведомляться на личном сайте службы ГАТИ, где постоянно будут указываться изменения транспортного движения.Отметим, что из-за чего предприняты такие изменения в движении транспорта в Петербурге, никто не знает. Многие лишь предполагают, что улицы закрываются из-за затруднительного передвижения транспорта и частыми пробками в связи с погодными условиями.