НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения

В социальную сеть видеоролик с записью камер наблюдения попал благодаря охотнику за НЛО Орландо Боска. Он нашел эту запись, которой никто не придал изначально особого значения, и опубликовал ее на суд общественности. Многие пользователи интернета прокомментировали, что это самолет, однако уфологии уверили всех, что ни одному самолету неподвластно такое поведение в небе. Неопознанный летающий объект светился очень ярким светом, и мог зависнуть в небе на одном и том же месте, не двигаясь несколько часов, словно наблюдая за каким-то объектом.
НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюденияВчера, 19:01
В штате Вашенгтон туристы заметили в небе неопознанный летающий объект, который хорошо маскировался под самолет.
Поклонники псевдонаук, вроде уфологии, едва ли не каждый день публикуют новые снимки контакта землян с инопланетянами. Вот и жительница Новокузнецка показала в
Житель города Копейск (Челябинская область) сфотографировал в небе неопознанный летающий объект и выложил снимок в интернет. Об этом сообщают известные СМИ.