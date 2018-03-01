НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения

Над американским городом Кливленд камерами наблюдения был зафиксирован летающий неопознанный объект, который находился в небе, не исчезая из виду целый день.





Отметим, что это уже не первый случай замеченного НЛО над городом Кливленд. Уфологии все гадают, что же привлекает внимание летающих объектов в этом городе.

Пелагея Лебединская

В социальную сеть видеоролик с записью камер наблюдения попал благодаря охотнику за НЛО Орландо Боска. Он нашел эту запись, которой никто не придал изначально особого значения, и опубликовал ее на суд общественности. Многие пользователи интернета прокомментировали, что это самолет, однако уфологии уверили всех, что ни одному самолету неподвластно такое поведение в небе. Неопознанный летающий объект светился очень ярким светом, и мог зависнуть в небе на одном и том же месте, не двигаясь несколько часов, словно наблюдая за каким-то объектом.