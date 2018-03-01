Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Нудисты в США возмутились, что им не хотят приносить почту

Нудисты в США возмутились, что им не хотят приносить почту

Вчера, 18:59
Жители нудистского курорта Eden RV Resort, штат Флорида, США, несколько месяцев не получают своих писем. Люди опасаются, что пропустили важную корреспонденцию из-за того, что сотрудница почты смущается от вида голых тел.

Нудисты в США возмутились, что им не хотят приносить почту

 

Нудисты из американского курорта Eden RV Resort пожаловались на сотрудницу местной почты. Женщина чувствует себя некомфортно в окружении голых людей, из-за чего перестала приносить им корреспонденцию. Жители курорта заявляют, что не видели своих писем уже несколько месяцев, о чем и сообщили в почтовую службу. Там же проигнорировали жалобу нудистов, аргументировав тем, что сотрудник организации вправе не доставлять корреспонденцию в места, вызывающие у него дискомфорт. Жители возмущены таким поведением, поскольку они платят за услуги, которых в итоге не получают.

Следует отметить, что в неофициальном девизе почты США значится, что ни одно препятствие не помешают почтальону доставить почту по адресу.
Виктория Озерова
Новости по теме
Жители Томска отправили восемь килограммов писем Деду Морозу
Жители Томска отправили восемь килограммов писем Деду Морозу

Сотрудники пяти отделений "Почты России" принимали письма Деду Морозу. В общей сложности насчитали около 600 посланий.

"Почта России" готова доставлять письма в Крым

В сообщении российского предприятия «Почта России» оповестили зарубежных почтовых операторов о готовности доставлять корреспонденцию в АРК и Севастополь.

В Енисейском районе полицейские задержали молодых людей, напавших на сотрудников почты
В Енисейском районе полицейские задержали молодых людей, напавших на сотрудников почты

Енисейские полицейские устанавливают обстоятельства нападения на сотрудников Почты России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости