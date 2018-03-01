Нудисты в США возмутились, что им не хотят приносить почту

Жители нудистского курорта Eden RV Resort, штат Флорида, США, несколько месяцев не получают своих писем. Люди опасаются, что пропустили важную корреспонденцию из-за того, что сотрудница почты смущается от вида голых тел.

Виктория Озерова

Нудисты из американского курорта Eden RV Resort пожаловались на сотрудницу местной почты. Женщина чувствует себя некомфортно в окружении голых людей, из-за чего перестала приносить им корреспонденцию. Жители курорта заявляют, что не видели своих писем уже несколько месяцев, о чем и сообщили в почтовую службу. Там же проигнорировали жалобу нудистов, аргументировав тем, что сотрудник организации вправе не доставлять корреспонденцию в места, вызывающие у него дискомфорт. Жители возмущены таким поведением, поскольку они платят за услуги, которых в итоге не получают.Следует отметить, что в неофициальном девизе почты США значится, что ни одно препятствие не помешают почтальону доставить почту по адресу.