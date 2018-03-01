Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты

Один из блогеров соцсети Twitter смог проникнуть в святая-святых Кремля – кабинет президента России Владимира Путина. Отмечается, что именно там любит принимать членов правительства и прочих функционеров глава государства. Оказалось, что неспроста.

Дело в том, что в кабинете президента есть одна хитрость, которая роднит российского лидера с другим выдающимся политиком – французским кардиналом Ришелье из романа Александра Дюма о трех мушкетерах. В памяти поклонников писателя и людей, смотревших советскую экранизацию романа «Д'Артаньян и три мушкетера» осталась сцена, когда молодой гасконец сыграл с кардиналом партию в шахматы. При этом герою Михаила Боярского приходилось восседать на весьма неудобном стуле, что причиняло ему психологический дискомфорт. Примерно такое же чувство испытал и директор угледобывающего предприятия «Колмар» Сергей Цивилев во время отчета перед главой державы о результатах работы.

Дарья Светозарова

Достаточно высокий Цивилев испытывал истинные мучения, восседая в кресле на коротеньких ножках и подгибая собственные ноги. Сам Владимир Владимирович неудобств не испытывал при своем весьма скромном для мужчины росте в 165 сантиметров. Ниже его из политиков лишь глава Кабмина Дмитрий Медведев – его рост 162 сантиметра. Теперь легко понять, почему чиновники чувствуют себя неуютно в кресле «под Путина».