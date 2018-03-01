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| | В Китае McDonald’s назвал бутерброд с колбасой «русским» бургером

В Китае McDonald’s назвал бутерброд с колбасой «русским» бургером

Вчера, 18:45
В Китае в сети кафе McDonald’s были включены в меню блюда национальной кухни, теперь можно будет купить «русский» бургер с колбасой или курицей.

В Китае McDonald’s назвал бутерброд с колбасой «русским» бургером

 

Руководство McDonald’s запустило с 1 марта проект национальной кухни. Теперь в сети кафе общественного питания можно будет приобрести и покушать «русский» бургер с колбасой, которая нарезается большими кусками в 7 мм в толщину, или с варенной куриной грудкой. Также «аляскинский» бургер с рыбой внутри и «немецкий» бургер с жареными сосисками или котлетами из говядины. Приобрести такое национальное блюдо вместе с напитком можно всего лишь за 18 юаней, это приблизительно 160 рублей.

Отметим, что местные жители с удовольствием отнеслись к новинкам McDonald’s, и эти блюда начали пользоваться большим спросом.
Пелагея Лебединская
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