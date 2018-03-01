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| | Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком

Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком

Сегодня, 17:40
В ходе трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на экране присутствовавшим на выступлении и телезрителям показали видео испытаний нового военного стратегического комплекса «Сармат». Однако видео носило явные следы монтажа, в результате чего создалось впечатление о полете запущенной ракеты в сторону американского континента, чего не было в реальности.

Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком

 

Ракеты комплекса «Сармат», по словам главы государства, должны уже через пару лет сменить ныне имеющиеся на вооружении «Воеводы». Ролик запуска присутствующие встретили аплодисментами, хоть видео и не было источником ценной информации. Наоборот – оно демонстрировало полет боевого снаряда за океан. Эффект был достигнут благодаря компьютерной графике, что некоторые масс-медиа предпочли не афишировать сразу. Ряд СМИ выяснили, что часть фрагментов, показанных в ролике, были залиты наYouTube в 2012 году, еще часть и вовсе демонстрировались в эфире Первого канала десятилетие назад.


На самом деле запуск был бросковым и летела не настоящая боевая ракета, а лишь макет «Сармата». Пролетел учебный снаряд только 30 метров, после чего благополучно пошел на контакт с землей. Испытания боевой ракеты пройдут уже скоро, ориентировочно, уже в этом году.
Дарья Светозарова
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