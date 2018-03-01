В Подмосковье река фекалий течет прямо посреди девятиэтажки

В Щелково по улице Полевой, 16А в подвале жилой девятиэтажки протекает река из отходов. Несмотря на многочисленные жалобы, коммунальщики бездействуют. Жильцы дома боятся, что здание скоро просто развалится.

Виктория Озерова

Жители Щелково вне себя от негодования. В девятиэтажке по улице Полевой, 16А из трубы в подвале вытекают отходы. В подвале дома образовалась настоящая река из фекалий. Жильцы опасаются, что вскоре здание смоет этой рекой. Несмотря на многочисленные жалобы, работники ЖКХ не спешили решать проблему, поскольку труба пролегает в положенном месте. После очередного обращения жителей управляющая компания по обслуживанию дома обратила внимание на ситуацию и обещала разрешить проблему в ближайшие дни.Жильцы девятиэтажки по Полевой настроены категорично: если проблему не решат - они намерены обратиться в прокуратуру.