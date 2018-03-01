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| | В Москве полицейские раскрыли преступление благодаря объявлению у метро

В Москве полицейские раскрыли преступление благодаря объявлению у метро

Сегодня, 15:48
Московским полицейским удалось раскрыть преступление по разбою благодаря объявлению на столбе. Такая схема может стать популярной в ближайшее время.

В Москве полицейские раскрыли преступление благодаря объявлению у метро

 

Житель района Строгино в Москве стал случайным свидетелем нападения преступной группировки на мужчину. Он запомнил все подробности и решил никому не рассказывать о произошедшем. В Строгино на столбе мужчина по имени Сергей обнаружил объявление, на котором сотрудники правоохранительных органов просили очевидцев откликнуться по указанным номерам. Объявление висело около станции метро Строгино.

Таким образом московским полицейским удалось раскрыть преступление, которое произошло 3 месяца назад. В Сети появились документы, на которых видно подробности допроса. На снимках видно, что задержания преступников, совершивших разбой, проходило каким-то образом за 23 дня до совершения преступления.
Вещий Олег
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