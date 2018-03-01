Жительница Приморья удивила новым способом очистки авто от снега

В Сети широкое распространение получил короткий видеоролик, на котором запечатлена женщина, старающаяся очистить свой автомобиль от снега, счищая его с кузова машины лопатой. Пользователей восхитила невозмутимость женщины, которая острой штыковой лопатой. Многие люди в комментариях предположили, что весной её муж увидит сюрприз в виде множественных царапин на кузове авто, а также на лобовом стекле, которые оставила его супруга.
Жительница Приморья удивила новым способом очистки авто от снегаСегодня, 15:51
Представители каршеринговой службы BelkaCar обнародовали интересный рейтинг предметов, которые часто воруют из автомобилей оператора. Отмечается, что
Российские автолюбители составили рейтинг лайфхаков, которые помогут в зимний период быстро очистить автомобиль от снега. Отмечается, что данные советы
Под Воронежем село Старая Криуша (Петропавловский район) вздрогнуло от новости о жестоком убийстве 61-летней местной жительницы, которое было совершено утром