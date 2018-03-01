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| | Жительница Приморья удивила новым способом очистки авто от снега

Жительница Приморья удивила новым способом очистки авто от снега

Сегодня, 15:51
Пользователи социальных сетей были шокированы новшеством, введённым одной из жительниц Приморья, которая продемонстрировала инновационный метод очистки снега с автомобиля с помощью лопаты.

Жительница Приморья удивила новым способом очистки авто от снега

 

В Сети широкое распространение получил короткий видеоролик, на котором запечатлена женщина, старающаяся очистить свой автомобиль от снега, счищая его с кузова машины лопатой. Пользователей восхитила невозмутимость женщины, которая острой штыковой лопатой. Многие люди в комментариях предположили, что весной её муж увидит сюрприз в виде множественных царапин на кузове авто, а также на лобовом стекле, которые оставила его супруга.

 
Заметим, большинство пользователей сошлись во мнении, что автомобиль женщина приобретала не за свои собственные сбережения, так как в ином случае она бы относилась к авто более бережливо, не тыкая штыковой лопатой ей в стекло. В комментариях под видео некоторые пользователи заявили, что они не являются сексистами, но в этом случае было бы лучше, если бы у неё в руках оказался веник.

Александр Вест
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