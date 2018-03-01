Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

Пресс-секретарь Александр Волков поведал, что не вся служба патриарха Кирилла публикуется на официальном портале церкви, некоторые моменты остаются не опубликованными. Однако теперь все эти снимки и записи будут размещаться в профиле в Instagram. Отметим, что в 2015 году на сайте «ВКонтакте» появилась страница патриарха. Примерно через год на страницу подписались более 300 тысяч пользователей.
Напоминаем, что во время последнего Архиерейского собора патриарх Кирилл сказал, что соцсети – это неотъемлемая часть человеческой жизни, как телевидение или радио. Также он сказал, что неправильно игнорировать эту часть жизни.