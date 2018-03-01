Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

28 февраля в Instagram появился новый профиль, который называется «День патриарха». В этом профиле будут публиковаться разнообразные моменты со служения патриарха Кирилла. Об этом журналистам поведали в пресс-службе Русской православной церкви.

Пресс-секретарь Александр Волков поведал, что не вся служба патриарха Кирилла публикуется на официальном портале церкви, некоторые моменты остаются не опубликованными. Однако теперь все эти снимки и записи будут размещаться в профиле в Instagram. Отметим, что в 2015 году на сайте «ВКонтакте» появилась страница патриарха. Примерно через год на страницу подписались более 300 тысяч пользователей.

Анна Котова

Напоминаем, что во время последнего Архиерейского собора патриарх Кирилл сказал, что соцсети – это неотъемлемая часть человеческой жизни, как телевидение или радио. Также он сказал, что неправильно игнорировать эту часть жизни.