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| | Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

Сегодня, 15:12
28 февраля в Instagram появился новый профиль, который называется «День патриарха». В этом профиле будут публиковаться разнообразные моменты со служения патриарха Кирилла. Об этом журналистам поведали в пресс-службе Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

 

Пресс-секретарь Александр Волков поведал, что не вся служба патриарха Кирилла публикуется на официальном портале церкви, некоторые моменты остаются не опубликованными. Однако теперь все эти снимки и записи будут размещаться в профиле в Instagram. Отметим, что в 2015 году на сайте «ВКонтакте» появилась страница патриарха. Примерно через год на страницу подписались более 300 тысяч пользователей.

Патриарх Кирилл обзавелся новым профилем в Instagram

 

Напоминаем, что во время последнего Архиерейского собора патриарх Кирилл сказал, что соцсети – это неотъемлемая часть человеческой жизни, как телевидение или радио. Также он сказал, что неправильно игнорировать эту часть жизни.
Анна Котова
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