По стопам Бузовой: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» стала певицей

«Многие меня спрашивают, чем я занимаюсь? Интересно, а многие знают, что я певица? В основном гастролирую по Азии», - рассказала Валерия Лукьянова в своем Instagram. По словам девушки, она чаще всего выступает на частных вечеринках, ночных клубах и в качестве гостя на открытиях крупных торговых центров.
Многие поклонники были удивлены, что хрупкая девушка поет оперным голосом, а также исполняет музыку в стиле ньюэйдж. Валерия Лукьянова уже многие годы самостоятельно пишет песни, мантры и имеет свой музыкальный альбом.