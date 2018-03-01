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| | По стопам Бузовой: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» стала певицей

По стопам Бузовой: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» стала певицей

Сегодня, 14:35
Популярная модель и звезда Instagram Валерия Лукьянова пошла по стопам Ольги Бузовой и также стала певицей. При этом сама девушка с «руками-базуками» утверждает, что музыкой занимается уже на протяжении многих лет.

По стопам Бузовой: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» стала певицей

 

«Многие меня спрашивают, чем я занимаюсь? Интересно, а многие знают, что я певица? В основном гастролирую по Азии», - рассказала Валерия Лукьянова в своем Instagram. По словам девушки, она чаще всего выступает на частных вечеринках, ночных клубах и в качестве гостя на открытиях крупных торговых центров.

Многие поклонники были удивлены, что хрупкая девушка поет оперным голосом, а также исполняет музыку в стиле ньюэйдж. Валерия Лукьянова уже многие годы самостоятельно пишет песни, мантры и имеет свой музыкальный альбом.
Светлана Славянская
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