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| | На корабле-музее «Куин Мэри» турист сфотографировал безголового призрака

На корабле-музее «Куин Мэри» турист сфотографировал безголового призрака

Сегодня, 02:30
«Куин Мэри» является 310-метровым лайнером, переделанным в ресторан, отель и музей. Корабль пришвартован в американском городе Лонг-Бич. Судно привлекает туристов историями о призраках, недавно одного из них – обезглавленного гиганта – удалось запечатлеть одному из посетителей.

На корабле-музее «Куин Мэри» турист сфотографировал безголового призрака

 

Лайнер «Куин Мэри» был спущен на воду в сентябре 1934 года, при этом погибло четверо рабочих. С тех пор на корабле произошло множество инцидентов со смертельным исходом. Когда лайнер пришвартовали в американском городе Лонг-Бич, где он стоит и до сих пор, и превратили в музей, то посетители начали замечать многих призраков на борту. Нынче корабль-музей «Куин Мэри» известен как одно из самых густонаселенных призраками мест.

На корабле-музее «Куин Мэри» турист сфотографировал безголового призрака

 

Недавно один из посетителей «Куин Мэри» фотографировал пустой коридор, но на одном из снимков оказался большой человек без головы. Пользователи предполагают, что это призрак капитана судна Сэра Эдгара Бриттена.
Виктория Озерова
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