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| | Выигравший 267 млн рублей нижегородец поведал о том, куда потратит деньги

Выигравший 267 млн рублей нижегородец поведал о том, куда потратит деньги

Сегодня, 00:30
Гражданин России, проживающий в Нижнем Новгороде, стал победителем лотереи, получив в качестве главного приза более 267 миллионов рублей. Судьбой своего выигрыша он поделился с журналистами.

Выигравший 267 млн рублей нижегородец поведал о том, куда потратит деньги

 

Ранее представители лотереи «Гослото» заявляли о том, что долгое время победитель, ставший обладателем 267,5 миллионов рублей, не давал о себе знать, не желая забирать выигрыш. Однако в компании «Столото» рассказали о том, что 52-летний нижегородец наконец объявился и даже поделился своими планами относительно своего выигрыша. Юрий рассказал о том, что ранее удача уже улыбалась ему, когда он сумел выиграть в лотерею 25 тысяч рублей в декабре прошлого года.

По словам счастливого обладателя столь крупной суммы денег, он собирается обеспечить себе все условия для беззаботной старости, а также обеспечить своих детей. Юрий заметил, что считает себя весьма счастливым человеком, так как все члены его семьи здоровы, а с помощью лото он ещё и заполучил благополучие и независимость.
Александр Вест
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