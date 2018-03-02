Выигравший 267 млн рублей нижегородец поведал о том, куда потратит деньги

Гражданин России, проживающий в Нижнем Новгороде, стал победителем лотереи, получив в качестве главного приза более 267 миллионов рублей. Судьбой своего выигрыша он поделился с журналистами.

Александр Вест

Ранее представители лотереи «Гослото» заявляли о том, что долгое время победитель, ставший обладателем 267,5 миллионов рублей, не давал о себе знать, не желая забирать выигрыш. Однако в компании «Столото» рассказали о том, что 52-летний нижегородец наконец объявился и даже поделился своими планами относительно своего выигрыша. Юрий рассказал о том, что ранее удача уже улыбалась ему, когда он сумел выиграть в лотерею 25 тысяч рублей в декабре прошлого года.По словам счастливого обладателя столь крупной суммы денег, он собирается обеспечить себе все условия для беззаботной старости, а также обеспечить своих детей. Юрий заметил, что считает себя весьма счастливым человеком, так как все члены его семьи здоровы, а с помощью лото он ещё и заполучил благополучие и независимость.