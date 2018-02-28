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| | Кот-предсказатель из Эрмитажа эмигрирует в Республику кошек

Кот-предсказатель из Эрмитажа эмигрирует в Республику кошек

Вчера, 23:53
Кот-предсказатель из Эрмитажа по имени Ахилл переедет на постоянное место жительства в Республику кошек. Кроме того, в ближайшем времени он сможет получить паспорт болельщика на предстоящем Чемпионате мира по футболу.

Кот-предсказатель из Эрмитажа эмигрирует в Республику кошек

 

Согласно постановлению Комитета спорта кот Ахилл из Эрмитажа обязательно получит в ближайшее время паспорт болельщика. В настоящее время уточняется точная дата оформления данного документа. Также знаменитый кот-пророк собирается переезжать в Республику кошек, из-за чего не может встречаться с представителями СМИ. Сообщается, что как только животное привыкнет к новому месту, состоится пресс-конференция с его участием.

В новом доме кота-предсказателя все стены будет стеклянными для того, чтобы он привыкал к нахождению среди людей, ведь его будущая деятельность будет связанна именно с этим. Посетители «Республики кошек» смогут в зале с деревом понаблюдать за Ахиллом во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Не так давно у лиса Ричарда из Самарского зоопарка появился собственный профиль в социальной сети. Кроме того, предсказывать итоги футбольных матчей в 2018 году будет коза Эсмеральда, получившая прозвище Забияка.
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