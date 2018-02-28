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| | Эксперты рассказали, как попасть на Камчатку и сэкономить

Эксперты рассказали, как попасть на Камчатку и сэкономить

Вчера, 23:33
Поток туристов на территорию уникального камчатского заповедника за последнее время увеличился в три раза – до 200 000 в год.

Эксперты рассказали, как попасть на Камчатку и сэкономить

 

Известно, что главными достопримечательностями Камчатки считаются вулканы и гейзеры. На полуострове также можно наблюдать за 30 медведями, которые бегают, играют, а также ловят рыбу в озере. Кроме того, здесь можно увидеть огромных морских львов – сивучей (местные жители называют их «Васями»), которые подплывая к катеру, просят угощение у туристов.

На Камчатке можно даже забраться в жерло вулкана и походить по лаве, которая давно остыла. Но многим россиянам туристическое путешествие на Камчатский полуостров не по карману. Стоимость перелета составляет более 70 000 российских рублей, а экскурсии и проживание на полуострове – от 50 000.
Татьяна Преображенская
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