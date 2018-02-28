Ирина Яровая предлагает вернуть в школы ставки воспитателей

Яровая Ирина, вице-спикер Государственной думы, готова обратиться к Министерству образования и науки с предложением вернуть в школы должности воспитателей. Развитие в школах психологической службы Яровая считает ненужным планом.

Внедрение психологов в школы, по мнению вице-спикера – опасная история. Она считает, что дети больше всего нуждаются в воспитателях, а не в психологах. В планах Ирины Яровой - направиться к Министерству образования и предложить ввести должности воспитателей в общеобразовательные учебные заведения.По словам вице-спикера, роль воспитателей могли бы исполнять классные руководители. Именно через них должны решаться вопросы о суициде детей-школьников, проблемы наркомании и все проявления преступного поведения ребенка.Реализацию плана развития психологического направления начали еще в 2017 году. Принятая в конце года Концепция развития психологической службы будет действовать до 2025 года.