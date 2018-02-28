Православная церковь предлагает бесплатную альтернативу детсадам

Православная служба помощи проводит бесплатный набор малышей в воспитательные группы. Туда принимают ребят, которые по разным причинам не имеют возможности посещать детские сады. Данную инициативу предложил Свято-Дмитриевский центр.

Домбровский Сергей

Религиозное заведение окажет помощь детям, оказавшимся в затруднительном положении. В православную службу «Милосердие» примут всех ребят независимо от прописки. В центре работают подготовленные воспитатели. Детей обучат рисованию, пению и прочим умениям. В заведении есть собственный психолог, который подскажет, как вести себя с «трудными» малышами. В службу «Милосердие» можно приводить детей-инвалидов.Специалисты центра найдут общий язык с умственно и физически отсталыми ребятами. Родители могут не переживать за духовное воспитание своих отпрысков. Ребятам расскажут о моральных ценностях и религиозном опыте. В некоторые детсады Москвы невозможно попасть без местной прописки. В «Милосердии» такой проблемы просто не существует. Ребят можно оставлять на целый день или на несколько часов. Службу благословил патриарх Кирилл.