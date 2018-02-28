NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Известная порнозвезда ушла из индустрии из-за угрозы от террористов

Известная порнозвезда ушла из индустрии из-за угрозы от террористов

Вчера, 19:24
Экс-порнозвезда Миа Халифа рассказала, почему ушла из секс-индустрии. Ей угрожали мусульманские террористы.

Известная порнозвезда ушла из индустрии из-за угрозы от террористов

 

25-летняя Миа Халифа ливано-американского происхождения, прославившаяся как актриса на PornHub, объяснила, почему ей пришлось оставить индустрию взрослых фильмов и стать ведущей на спортивном канале. На протяжении всей карьеры в порно она сталкивалась с критикой со стороны консервативно настроенных жителей Ближнего Востока. По их мнению, она позорила всех мусульман. Позже Миа начала получать угрозы от боевиков из ИГИЛ* и решила, что безопаснее будет сменить работу.

Миа из христианской семьи, но мусульмане часто признавали её «своей». Многих очень сильно возмутили видео, где она занимается сексом в хиджабе. Сама актриса удивлена, что фильмы с ней вызывают такую бурную реакцию и даже угрозы. По её мнению, это всего лишь бунтарство и даже сатира, а многие голливудские фильмы оскорбляют мусульман куда сильнее её откровенных видео.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Виктория Ниц
Новости по теме
Трёхкратная «порнозвезда года» сообщила о самом худшем сексе в её жизни
Трёхкратная «порнозвезда года» сообщила о самом худшем сексе в её жизни

36-летняя актриса Мэдисон Миссина, удостоившаяся звания "Порнозвезда года" три раза подряд, рассказала о самом худшем сексе в её жизни. Об этом сегодня пишут

Порнозвезде посыпались угрозы от ИГИЛ за съемку в хиджабе
Порнозвезде посыпались угрозы от ИГИЛ за съемку в хиджабе

Представители группировки ИГИЛ* (организация запрещена в России) угрожает ливанской порнозвезде. Актриса снялась в одной из сцен в хиджабе, что и разозлило

Порноактриса из РФ выпустила книгу об индустрии для взрослых
Порноактриса из РФ выпустила книгу об индустрии для взрослых

Российская порноактриса Любовь Бушуева из тюменского города Ишим, выпустила книгу, в которой рассказала об особенностях индустрии для взрослых. Книга появилась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости