Известная порнозвезда ушла из индустрии из-за угрозы от террористов

Экс-порнозвезда Миа Халифа рассказала, почему ушла из секс-индустрии. Ей угрожали мусульманские террористы.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Виктория Ниц

25-летняя Миа Халифа ливано-американского происхождения, прославившаяся как актриса на PornHub, объяснила, почему ей пришлось оставить индустрию взрослых фильмов и стать ведущей на спортивном канале. На протяжении всей карьеры в порно она сталкивалась с критикой со стороны консервативно настроенных жителей Ближнего Востока. По их мнению, она позорила всех мусульман. Позже Миа начала получать угрозы от боевиков из ИГИЛ* и решила, что безопаснее будет сменить работу.Миа из христианской семьи, но мусульмане часто признавали её «своей». Многих очень сильно возмутили видео, где она занимается сексом в хиджабе. Сама актриса удивлена, что фильмы с ней вызывают такую бурную реакцию и даже угрозы. По её мнению, это всего лишь бунтарство и даже сатира, а многие голливудские фильмы оскорбляют мусульман куда сильнее её откровенных видео.