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| | Обезьяны Казанском зоопарке из-за суровой зимы пьют чай с лимоном

Обезьяны Казанском зоопарке из-за суровой зимы пьют чай с лимоном

Вчера, 20:05
С наступлением крепких морозов обезьян в Казанском зоопарке перевели на особую диету. Приматы теперь поедают увеличенные порции корма, да и места проживания им утеплили сеном.

Обезьяны Казанском зоопарке из-за суровой зимы пьют чай с лимоном

 

Мартышки принимают в целях профилактики заболеваний препараты, укрепляющие иммунитет и пью чай с лимоном. Также подопечные учреждения ежедневно потребляют овощи и фрукты. Чтобы их организм насыщался полезными витаминами.

Суровая зима повлияла и на других обитателей зоопарка. К примеру, бурый медведь по кличке Кучум досрочно вышел из спячки. Он является старожилом учреждения, но раньше такого за ним не водилось. Его собрат Фома также иногда просыпается, поскольку хочет пить, однако его удается вновь убаюкать, угостив кусочком льда.
Дарья Светозарова
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