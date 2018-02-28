В Ростове-на-Дону водители маршруток обманывают пассажиров

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на то, что водители маршрутного такси обманывают пассажиров. Замечено, что водители недодают сдачу за проезд.

В социальных сетях ростовчане поделились неприятным наблюдением: водители общественного транспорта обманывают пассажиров при расчете сдачи за проезд. В частности, один из пассажиров заметил, что водитель с маршрута №40 обманул его на 40 копеек. По словам пострадавшего, дело не столько в сумме недостачи, сколько в наглости данного обмана.Администрация Ростова-на-Дону ранее через СМИ информировала о запуске в городе первого электробуса, который появится на улице Большой Садовой с марта 2018 года. Работа его осуществляется с помощью аккумуляторов, а само транспортное средство бесшумно и экологично. Уже закупили 200 низкопольных автобусов, которые оснащены системой кондиционирования и удобствами для пассажиров, которые имеют трудности со свободным передвижением. В связи с обновлением автопарка общественного транспорта из города собираются убрать маршрутные такси.