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| | В Ростове-на-Дону водители маршруток обманывают пассажиров

В Ростове-на-Дону водители маршруток обманывают пассажиров

Вчера, 18:27
Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на то, что водители маршрутного такси обманывают пассажиров. Замечено, что водители недодают сдачу за проезд.

В Ростове-на-Дону водители маршруток обманывают пассажиров

 

В социальных сетях ростовчане поделились неприятным наблюдением: водители общественного транспорта обманывают пассажиров при расчете сдачи за проезд. В частности, один из пассажиров заметил, что водитель с маршрута №40 обманул его на 40 копеек. По словам пострадавшего, дело не столько в сумме недостачи, сколько в наглости данного обмана.

Администрация Ростова-на-Дону ранее через СМИ информировала о запуске в городе первого электробуса, который появится на улице Большой Садовой с марта 2018 года. Работа его осуществляется с помощью аккумуляторов, а само транспортное средство бесшумно и экологично. Уже закупили 200 низкопольных автобусов, которые оснащены системой кондиционирования и удобствами для пассажиров, которые имеют трудности со свободным передвижением. В связи с обновлением автопарка общественного транспорта из города собираются убрать маршрутные такси.
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Комментарии (1):

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40 копеек-небольшие деньги, а вот на маршрутах №80 и №54 постоянно обманывают от 2 до 4 рублей, особенно, если водитель -лицо кавказской национальности, наверное считать до сих пор не научились,только в одну сторону считают - в свой карман! Беспридел полный!!!
Вчера, 22:20
написал: Гость
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