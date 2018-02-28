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| | Минобороны включит военный опыт в Сирии в экзамены своих вузов

Минобороны включит военный опыт в Сирии в экзамены своих вузов

Сегодня, 16:47
По словам руководителя управления кадров Министерства обороны РФ Виктора Горемыкина, в военных вузах России проведут проверку знаний выпускников с учетом опыта, приобретенного в боевых операциях в Сирии.

Минобороны включит военный опыт в Сирии в экзамены своих вузов

 

Нововведение коснется заканчивающих высшие учебные заведения в 2018 году. Оценят уровень подготовки 450 государственных комиссий. Во время посещения Военной Академии Ракетных войск стратегического назначения в Балашихе Горемыкину показали современное оружие. Начальник увидел класс робототехники, лабораторию 3-D моделирования, зал космических аппаратов. В качестве бонуса Горемыкина познакомили с игровыми формами обучения. Данная разработка основана на рекомендациях психологов. Специалисты говорят, что человек быстрее и эффективнее воспринимает информацию, если она преподносится педагогами в игровой форме.

В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу обещал в кратчайшие сроки передать опыт ведения боевых операций в Сирии молодому поколению студентов, обучающихся в военных вузах. Сейчас это заявление хотят воплотить в реальность.
Домбровский Сергей
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