В Таганроге перестали ходить трамваи из-за долгов

В Таганроге 27 февраля целый день не ходили трамваи. Причиной этому является задолженность Трамвайно-троллейбусного управления перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Информацию о данном инциденте распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

В Таганроге приостановилось движение трамваев. Представители предприятий несколько часов проводили переговоры. К вечеру сторонам удалось договориться, электричество подали и жители города смогли воспользоваться общественным транспортом. 28 февраля движение трамваев восстановилось в стандартном режиме. Администрация населенного пункта осведомлена о существующей проблеме. На городском совете народные избранники пытались решить вопрос.Трамвайно-троллейбусное управление задолжало за электричество более 7 млн рублей. Руководители «ТНС энерго» заявляют, что через месяц жители Таганрога столкнутся с такой же ситуацией, если деньги не выплатят в полном объеме. Градоначальник обещает наладить финансирование общественного транспорта.