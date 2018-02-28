У таджика забрали килограмм жареной говядины в аэропорту «Платов»

Благодаря тщательной проверке пассажиров в международном аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, осуществляемой сотрудниками Государственного ветеринарного контроля, у иностранца был изъят килограмм жареного мяса без каких-либо сопроводительных документов.

Александр Вест

Изъятая у гражданина Таджикистана мясная продукция является среди запрещённых товаров для ввоза, подлежащих особому контролю. Из-за того, что у гражданина Таджикистана не было с собой никаких документов, разрешающих ввоз в страну одного килограмма жареного говяжьего мяса, сотрудники Госветконтроля были вынуждены изъять мясную продукцию у иностранца. Представители ветеринарного контроля пояснили, что подобная продукция, которая не имеет обязательных для ввоза документов, является потенциально опасной для других пассажиров.В государственном ведомстве уточнили, что вся изъятая таким образом продукция подвергается последующему уничтожению.