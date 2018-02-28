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| | У таджика забрали килограмм жареной говядины в аэропорту «Платов»

У таджика забрали килограмм жареной говядины в аэропорту «Платов»

Сегодня, 16:16
Благодаря тщательной проверке пассажиров в международном аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, осуществляемой сотрудниками Государственного ветеринарного контроля, у иностранца был изъят килограмм жареного мяса без каких-либо сопроводительных документов.

У таджика забрали килограмм жареной говядины в аэропорту «Платов»

 

Изъятая у гражданина Таджикистана мясная продукция является среди запрещённых товаров для ввоза, подлежащих особому контролю. Из-за того, что у гражданина Таджикистана не было с собой никаких документов, разрешающих ввоз в страну одного килограмма жареного говяжьего мяса, сотрудники Госветконтроля были вынуждены изъять мясную продукцию у иностранца. Представители ветеринарного контроля пояснили, что подобная продукция, которая не имеет обязательных для ввоза документов, является потенциально опасной для других пассажиров.

В государственном ведомстве уточнили, что вся изъятая таким образом продукция подвергается последующему уничтожению.
Александр Вест
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