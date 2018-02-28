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| | Компания Gap поддерживает публичное кормление грудью

Компания Gap поддерживает публичное кормление грудью

Сегодня, 16:45
Известная по всему миру компания Gap стала агитатором публичного кормления грудью. Поводом послужили опубликованные в рамках рекламы фотографии.

Компания Gap поддерживает публичное кормление грудью

 

Фотографии новой коллекции пижам и нижнего белья компании Gap были опубликованы компанией в Twitter. Данный ход используется компанией постоянно, и в данном случае попытка ознакомления потребителей с новым товаром не стала исключением. Основной тематикой фото были американки, которые засняты в домашних условиях в одежде Gap.

Компания разместила альбом, на обложке которого фигурировала афроамериканка с ребенком на руках. Следующая фотография с этой же девушкой изображает то, как она кормит своего малыша грудью. Общественно активные матери восприняли данные фотографии как поддержку публичного кормления грудью, хоть сама компания таких целей и не преследовала. Они выразили свои благодарности в Сети. Это вызвало несколько покупок продукции Gap на крупные суммы в поддержку бренда.
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