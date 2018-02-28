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| | Рыбка – Путину: Существуют другие способы позвать девочку на свидание

Рыбка – Путину: Существуют другие способы позвать девочку на свидание

Сегодня, 15:58
Модель Настя Рыбка, прославившаяся из-за скандала, разгоревшегося вокруг бизнесмена Олега Дерипаски, обратилась к Владимиру Путину с просьбой выбрать более этичные способы приглашения её на свидание, нежели пропускать её через тюрьму.

Рыбка – Путину: Существуют другие способы позвать девочку на свидание

 

В официальном Instagram-аккаунте Насти Рыбки была обнародована видеозапись, в которой она записала обращение к российскому президенту. Обращаясь к Владимиру Путину, Вашукевич заявила о том, что вытаскивать девушку на свидание, пропустив её через несколько тюрем, является не очень этичным жестом с его стороны. Рыбка заметила, что без каких-либо объяснений её переводят в другую тюрьму, расположенную в Бангкоке. Она раскритиковала президента РФ за то, что её встреча с Путиным так и не состоялась, хотя она была готова в приватной беседе рассказать ему множество интересных фактов.

Заметим, что записать сообщение Настя смогла, лишь используя телефон журналиста, который согласился помочь. Ранее Рыбка уже заявляла, что готова предоставить любую информацию зарубежным спецслужбам, если те смогут вытащить её из тюрьмы в Таиланде.
Александр Вест
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