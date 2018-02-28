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| | Настя Рыбка высмеяла в Сети танец Виктории Бони

Настя Рыбка высмеяла в Сети танец Виктории Бони

Сегодня, 15:55
Известная модель Настя Рыбка, получившая широкую популярность после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской, позволила себе высмеять хореографические навыки Виктории Бони, которая продемонстрировала фанатам свой танец.

Настя Рыбка высмеяла в Сети танец Виктории Бони

 

Виктория Боня, опубликовав видеоролик, на котором она продемонстрировала свои таланты в танцевальном мастерстве, в описании к своей публикации написала, что те, кто танцуют таким образом в России в 30-летнем возрасте, отчаянно пытаются привлечь внимание хоть какого-то мужчины. Увидев публикацию Бони, Настя Рыбка тут же оставила в Сети свой отзыв о её хореографическом искусстве. Рыбка заявила, что Виктория Боня является единственной, до которой дошла партия кокаина из Аргентины, что и явилось причиной столь странного танца.

Настя Рыбка высмеяла в Сети танец Виктории Бони

 

А саму Боню Настя назвала «поюзанной» и «просроченной». Подписчики Бони весьма резко отреагировали на подобное заявление Рыбки, заметив, что ситуация, в которой работница эксорт-услуг называет уважаемую телеведущую и светскую львицу «поюзанной», является довольно комичной.
Александр Вест
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