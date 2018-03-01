Мацейчук открыл Шарию правду о политических шоу на российском ТВ

Журналист из Польши Томас Мацейчук, которого вскоре могут депортировать из России, рассказал украинскому журналисту Анатолию Шарию о том, что скрывается за кулисами постановочных российских политических телешоу.

Александр Вест

Мацейчук поведал о том, что он попал в Россию в поисках нового опыта, а также ему было интересно, как устроены изнутри российские телепередачи. Получив приглашение на участие в одном из ток-шоу, Томас приготовил весомые аргументы для отстаивания своей точки зрения, однако вскоре к нему пришло осознание того, что все подобные передачи имеют постановочный характер. Польский журналист отметил, что подобные политические передачи следуют сценариям «Дома-2», где на обозрение зрителям представляется конфликт, который они должны переживать вместе с участниками шоу.Томас Мацейчук заметил, что на телешоу зачастую приглашают тех людей, которые сами способны создать и поддержать конфликт, потому что передачи с выражением мнения признанных экспертов никто не будет смотреть из-за скуки.