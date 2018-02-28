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| | Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

Сегодня, 15:03
Жители Воронежа сняли на камеру странный способ парковки одного из местных автомобилистов. Горожан развеселило, как водитель припарковал свой «УАЗ» на снежном сугробе метровой высоты.

Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

 

Воронежцы шутят, что произведение российского автопрома взгромоздилось на максимальную высоту, после чего застряло. Жителей столицы Черноземья даже не интересовали причины, которые побудили автомобилиста припарковаться подобным образом, они просто высмеяли его.

Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

 

В комментариях писали, что водителю не стоит пытаться съезжать с сугроба, а дождаться пока он растает . «Молодец, парковочное место не занимает, и транспорт с дороги убрал», - веселились другие комментаторы. Третьи «восхваляли» надежность парковки – «даже эвакуатор не снимет».
Дарья Светозарова
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