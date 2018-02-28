Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

Жители Воронежа сняли на камеру странный способ парковки одного из местных автомобилистов. Горожан развеселило, как водитель припарковал свой «УАЗ» на снежном сугробе метровой высоты.

Воронежцы шутят, что произведение российского автопрома взгромоздилось на максимальную высоту, после чего застряло. Жителей столицы Черноземья даже не интересовали причины, которые побудили автомобилиста припарковаться подобным образом, они просто высмеяли его.

Дарья Светозарова

В комментариях писали, что водителю не стоит пытаться съезжать с сугроба, а дождаться пока он растает . «», - веселились другие комментаторы. Третьи «восхваляли» надежность парковки – «».