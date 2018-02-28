В Иерусалиме после трехдневных протестов открыли Храм Гроба Господня

Сегодня утром в Иерусалиме вновь отворил двери для визитеров Храм Воскресения Христова, известный также как Храм Гроба Господня. В течение трех дней он был закрыт в знак несогласия с налоговой политикой местных властей.

Виктория Озерова

25 февраля в Иерусалиме на неопределенное время закрыли Храм Гроба Господня. Ключ от святыни был передан двум хранителям, которые сегодня, 28 февраля в 04:00 по местному времени снова отворили храм для посетителей. У дверей церкви собрались десятки паломников и журналистов. Через час после открытия у часовни, скрывающей пещеру Гроба Господня, начался молебен. Храм в течение трех дней был недоступен для визитеров в знак несогласия с новой налоговой политикой местных властей.В текущем месяце власти Иерусалима отменили закон, освобождающий церкви от уплаты налога на недвижимость, и стали требовать выплаты задолженностей в 185 миллионов долларов. Разбираться в ситуации будет спецкомиссия.