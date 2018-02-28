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| | Вопрос о переносе введения курортного сбора в Крыму отложили на март

Вопрос о переносе введения курортного сбора в Крыму отложили на март

Сегодня, 14:12
Государственный совет Крыма рассмотрит вопрос переноса введения курортного сбора на полуострове с 28 февраля, как планировалось ранее, на март. Причиной этому называют неподготовленную финансовую отчетность по некоторым объектам.

Вопрос о переносе введения курортного сбора в Крыму отложили на март

 

Народные избранники говорят, что не учтены положительные эффекты от строительства моста через Керченский пролив, создания федеральной трассы «Таврида» и реконструкции аэропорта в Симферополе. Данные объекты положительно скажутся на посещаемости Крыма и принесут дополнительные прибыли, которые получат местные жители, занимающиеся предпринимательством. Депутаты рассмотрят предложение перенести введение курортного сбора на полуострове с 2018 на 2019 год.

Народный избранник Государственной Думы от Крыма Константин Бахарев назвал нынешний этап переходным. По его словам, интересно посмотреть на результаты курортного сбора, но для этого нужно выбрать правильное время, дабы избежать возможных ошибок. В Госдуме предложили брать дополнительную оплату с отдыхающих с целью облагородить Крым, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский край. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов полагает, что каждый регион должен самостоятельно решать вопрос о целесообразности введения курортного сбора.
Домбровский Сергей
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