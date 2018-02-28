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| | Власти Ростова установили сухой закон в аэропорте Платов

Власти Ростова установили сухой закон в аэропорте Платов

Сегодня, 13:52
Сегодня правительство Ростовской области утвердило решение относительно ограничения продажи напитков, содержащих алкоголь, на территории аэропорта Платов. Продажа спиртосодержащей продукции будет запрещена даже для спонсоров и партнёров FIFA.

Власти Ростова установили сухой закон в аэропорте Платов

 

Ирина Теларова, занимающая должность руководителя департамента потребительского рынка по Ростовской области, заявила о том, что ужесточение правил, регулирующих продажу спиртных напитков, было предпринято в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, некоторые матчи которого пройдут в Ростове-на-Дону. По словам Теларовой, пассажирам не удастся пронести спиртные напитки на борт самолёта в аэропорту Платов, а также продажа любых видов напитков, содержащих в себе алкоголь, будет временно приостановлена на территории Платова.

Ирина Теларова поведала о том, что все желающие обзавестись спиртными напитками смогут приобрести их в точках общепита, а также в магазинах «дьюти-фри». Заметим, даже партнёры FIFA, получившие разрешение на реализацию алкоголя в рамках мирового чемпионата, не смогут продавать свою алкогольную продукцию на территории аэропорта.
Александр Вест
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